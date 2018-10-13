İş yeri çıkışında bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te iş yeri çıkışında kimliği henüz bilinmeyen şahıs ya da şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki çalıştığı iş yerinden çıkan Ziya Büyükoğlu (28), kimliği henüz belirlenemeyen zanlı ya da zanlıların bıçaklı saldırısına uğradı. Darp edilerek bıçakla yaralanan Bütükoğlu'na ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Büyükoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuğu bulunduğu öğrenilen Ziya Büyükoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.