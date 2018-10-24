İşadamı Saadettin Saran, Gaziantep'te tecrübelerini paylaşacak

GAGİAD tarafından GAÜN işbirliği ile "Mezun olmak yeterli mi" konulu panel düzenlenecek. 27 Ekim Perşembe günü saat: 14.30'da gerçekleşecek panelde, işadamı Sadettin Saran öğrencilerle tecrübelerini aktaracak. GAGİAD tarafından, bu sene 5. kez düzenlenecek olan panelde Sadettin Saran, deneyimlerinin yanı sıra başarının sırrını da anlatacak.

Üniversite öğrencileri, yakından tanıma fırsatı da yakalayacağı iş adamı Saran, öğrencilerin merak ettiği sorulara da cevap verecek.