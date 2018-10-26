İşadamı Sadettin Saran'dan öğrencilere kariyer tüyoları

GAGİAD tarafından Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen ‘Mezun olmak yeterli mi' konulu panele katılan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 'Mezun olmak yeterli mi' konulu panelde, ünlü iş adamı Sadettin Saran öğrencilerle deneyimlerini paylaşıp, hayat başarısına dair altın tavsiyelerde bulundu. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel yaptı. Panele GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmacı olarak katılırken, GAGİAD üyeleri ve Gaziantep Üniversitesi öğrencileri programa yoğun ilgi gösterdi.

"Fırsatların size gelmesini beklemeyin"

Panelin moderatörlüğünü yapan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, "Diplomalarınızı iyi değerlendirin. Olgunlaşma ve hayata hazırlanma yolunda mücadeleye, öğrenmeye, yorulmaya ve yoğrulmaya hazır olun. Bu yolculukta size en büyük katkı sağlayacak özelliğiniz yeni koşullara ayak uydurma ve fırsatları değerlendirme yeteneğiniz olacaktır. Anthony Robbins bunu, hazırlıkla fırsatın bir araya gelmesi, bizim şans dediğimiz faktörü doğurur, şeklinde özetlemiş.Önemli olan bir unsur ise kariyerinizin özel hayatınızı başarı ve huzurla desteklemesi. Kişisel hayatını ve kariyerini başarı ve huzurla destekleyebilenler bu yolculuğun asıl kazananları olacaktır” dedi.

Panelde söz alan ve kendi hayatından örnekler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulunan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, "Bazıları şanslı doğmuştur derler ben buna inanan biri değilim. Felsefe olarak şansa inanmıyorum, şans dediğiniz şey sadece bir mazeret ve avuntudur. Şans yoktur, sadece fırsatlar doğduğu zaman hazırlıklı olmak vardır. Türkiye'nin neresinde okursanız okuyun, Türkiye'nin hangi ilinden, ilçesinden çıkarsanız çıkın eğer disiplinli çalışıyorsanız ve sabırla yolunuzdan vazgeçmiyorsanız başarıyı bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise "Başarımızın sırrı heyecanımızı kaybetmemek. Kendinizi keşfedin ve oraya yatırım yapın. Neyi gerçekten seviyorsunuz, neyi yapmaktan hoşlanıyorsunuz, bunlara karar verin ve o alanda ilerleyerek başarı merdivenlerine adımlarınızı atın" ifadelerine yer verdi.

Panelin onur konuğu Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Ben başardım, siz de başarabilirsiniz” yaklaşımı ile deneyimlerini aktardı. Üniversiteden mezun olmanın iş yaşamında artık yeterli bir referans olmadığına vurgu yapan Saran, iş yaşamındaki kariyer süreci ile ilgili, "Çocukluğumdan beri sporla iç içe yaşadım. 1984-1985 yılları arasında Türk milli yüzme takımının kaptanı oldum. ABD'de okumaya da spor bursuyla gittim. Ailemden para almadığım için havuzda cankurtaranlık ve matematik hocalığı yaptım. University of Kentucky'de Makine Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra 1987 yılında aynı okulda yüksek lisansımı tamamladım. ABD'de eğitim gördüğüm yıllarda Kentucky Üniversitesi yüzme takımının kaptanlığını da yaptım. Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD Arkansas'ta Ensco Environmental Services'de çalışmaya başladım. 1988 yılında Türkiye'ye döndüm. Sonra kardeşlerimle Saran Holding'in temellerini attık. Saran Holding olarak, 1991 yılından beri, ağırlıklı uluslararası medya ve yayın ürünleri pazarlaması olmak üzere 6 ana sektörde, 30 şirketi ve 3 binin üzerindeki çalışanımızla faaliyetimizi sürdürüyoruz. İnsan odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile yaşadığımız topluma sürekli pozitif katkı sağlamak, Saran Holding olarak en büyük önceliğimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Pes ettiğinizde kaybedersiniz”

Konuşmasının devamında üniversiteli gençlere birtakım mesajlar veren Saran, "Tüm iş yaşamınız boyunca asla pes etmeyin. Ne zaman kaybedersiniz, düştüğünüzde değil pes ettiğinizde. Hayallerinizin peşinden gidin. Kendinize hep bir hedef koyun. Ve o hedefe ulaşmak için hiç vazgeçmeden çalışın ve ilerleyin. Ben hayatımdaki hemen her şeyi spora, sporcu olmama borçluyum. Halen günde 2 saat spor yapıyorum. İş yaşamım boyunca spor yapmanın faydasını çok gördüm. Zaten ağırlıklı olarak spor odaklı bir iş yapıyoruz. Sizlere en büyük tavsiyem de budur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan soru cevap kısmıyla panel son buldu.