Işıl ışıl kale manzarasında kebap keyfi

Kebabı ve baklavası ile ünlü Gaziantep'te binlerce yıla inat ayakta duran tarihi kale, yapılan restorasyon ve ışıklandırma çalışmalarının ardından bambaşka bir görünüme kavuştu. Gündüzleri ziyaretçi akınına uğrayan tarihi kale, ışıl ışıl manzarada kebap keyfi yapmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tarihi 6 bin yıllık geçmişe dayanan kalkolitik döneme kadar giden bir höyük üzerinde kurulduğu bilinen tarihi Antep Kalesi, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini görüyor. Binlerce yıla inat ayakta kalmayı başaran tarihi kale, son 2 yılda yapılan restorasyon ve çeşitli çevre düzenlemelerinin ardından daha etkileyici bir görünüme kavuştu.

Şehrin her bölgesinden görülüyor

Yaklaşık bin 200 metre çevre genişliğinde ve 25 metre yüksekliğindeki tarihi Antep Kalesi, virane ve karanlık görüntüsünden kurtarılarak, şehrin hemen hemen her tarafından görülebilen hale getirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan aydınlatma sistemi ile ışıklandırılan kale, gündüz olduğu kadar geceleri de ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Tarihi kale manzarasında kebap keyfi

Geceleri de Antep Kalesi ve çevresinde gezen turistler, çevredeki mekanlarda kebap keyfi yapabiliyor. Bazı turistler, gastronomi kentinde gerçekleşen tarihi ve kültürel turun ardından ışıldayan kale manzarasında kebabın tadını da çıkarak, çay ya da kahve ile keyiflerine keyif katabiliyor. Kimileri ise gazi kentin rengarenk gecelerinde tarihi ve kültürel yolculuk yapmanın ve bu anılarını fotoğraflamanın keyfini sürüyor.

Bölge esnafı kaledeki ışıklandırma nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederken, vatandaşlar ise kalenin yakışan bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi.

Suriyeliler için ayrı önem taşıyor

Tarihi Antep Kalesi, dünyanın en eski ve en büyük kalelerinden olan Halep Kalesi ile olan benzerliği nedeniyle Suriyeliler için ayrı önem taşıyor. Suriyeliler, aynı dönemde, benzer mimariyle yapılan ve görümü olarak birbirlerine çok benzeyen kaleleri, birbirlerinin ikizi olarak nitelendiren Suriyeliler ise sık sık bu bölgeye gelerek özlem gideriyor.