Işın Karaca anneler için sahne aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen özel konserde, sanatçı Işın Karaca sahneye çıktı. Kamil Ocak Spor Salonu’nu dolduran binlerce Gaziantepli, gönüllerince eğlendi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, iki saat sahnede kaldı. Performansıyla dikkat çeken Işın Karaca, sevenleri tarafından uzun süre alkışlandı. Işın Karaca, Gaziantep’te kendisini evindeymiş gibi hissettiğini belirterek, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Karaca’nın konserini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de izledi, Konserin ardından Başkan Şahin, Karaca’ya çiçek verdi.