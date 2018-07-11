Proje kapsamında danışmanlık hizmeti alan firmaların maliyetleri projeye destek olan finansörle birlikte karşılanıyor.

AİKB küçük ve orta ölçekli işletmelere büyümeleri, başarılı olmaları, öncelikle yerel ekonomilerine sonra da bölgelerine gerçek anlamda katkıda bulunmaları için destek oluyor.Projelerin birinci yılı içinde, müşterilerin yüzde 89’u cirolarını ortalama yüzde 25 oranında arttırırken işletmelerde ortalama yüzde 12 verimlilik artışı gözleniyor. Ayrıca işlerini büyüten firmaların yüzde 74’ü ciddi oranda istihdam oluşturuyor. Projeden en az 2 yıllık finansal tablolarını sunabilen ve kar eden KOBİ’ler faydalanabiliyor. Başvuracak firmaların özel sektör işletmesi olması ve yıllık cirosunun 50 milyon Euro’ya kadar ya da bilanço toplamının 43 milyon Euro’dan az olması gerekiyor. 2018 yılı için destek oranı proje net tutarının yüzde 60’ı ve 10 bin Euro olarak gerçekleşiyor. Proje maliyetlerinin paylaşılması amacıyla AİKB finansörlerle işbirliği yapıyor. Finansörler arasında,AİKB’nin kendisi dışında 20 ülke, Avrupa Birliği ve diğer kurumlar yer alıyor. AİKB’nin sunmuş olduğu uzmanlık alanları arasında,“Strateji, pazarlama, organizasyon, operasyonlar, teknoloji, mühendislik çözümleri, kalite yönetimi, finansal yönetim, enerji verimliliği ve çevre” gibi konular bulunuyor. Projelerde genellikle yetkin yerel danışmanlarla çalışılıyor ve proje süresi ortalama 4-6 ay sürüyor. Danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmek için firmaların KOBİ Başvuru Formu doldurularak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Grubu’na başvurması gerekiyor. Uygunluk koşullarıyla ilgili daha fazla bilgi www.ebrd.com/knowhow internet adresinden edinilebiliyor.