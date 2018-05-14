İşitme engelli anneler buluştu

Gaziantep’te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Anneler Günü nedeniyle Özel Hatem Hastanesi ile İşaret Dili ve Tercümanları Derneği iş birliğinde Fıstık Restoranda İşitme Engelli Bayanlara kahvaltı programı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşma yapan Özel Hatem Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Şeyma Günenç, "Sağlıklı bireyler de birer engelli adayıdır. Bu sebepledir ki onların bulundukları durumları anlayabilmek, mutlu bir yaşam sürmeleri için temel ihtiyaçların gidermek ve toplumla bütünleşmelerini sağlanmak bizlerin görevidir. Tüm bu düşüncelerle her zaman Özel Hatem Hastanesi olarak engellilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. İşaret Dili ve Tercümanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kaymaz, “Bizler CODA (Ebeveynleri işitme engelli olan çocuk) olarak işitme engellilerin yaşamları boyunca yaşadıkları her türlü zorlukları bire bir gören ve yaşayan bireyleriz. Bu yüzden sizlerin hayat boyunca yaşamış olduğu sorunların başında gelen iletişim sorununu dernek yönetimi olarak ’iletişimde engel yoktur’ sloganı ile 2016 yılından bu yana çözmek adına çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca bugün düzenlenen kahvaltı programında ki katkılarından dolayı Özel Hatem Hastanesine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programının sonunda işitme engellilere hediyeleri takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çekinildi.