Dr. Türkay Dereli, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Öğretim Elemanları ve işadamlarından oluşan 52 kişilik heyet Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

İSTE Rektörü Dereli, “Yeni kurulan bir Üniversite olarak hedeflerimiz büyük. Teknik bir Üniversite olarak Teknoversite kavramıyla yola çıktık. Ülkemizdeki güzel örnekleri ve iyi uygulamaları yerinde görerek İskenderun Teknik Üniversitesi’ne uyarlamak istiyoruz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde 10 yıldır faaliyet göstermekte olan ve trimester sistemiyle adından başarıyla bahsettiren Naci Topçuoğlu Yüksekokulu’na yaptığımız bu ziyareti oldukça önemsiyoruz” dedi.

"En iyisi olmak için çalışıyoruz”

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü ile İTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve beraberindeki heyetin GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’na yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan Türkiye’deki 8 Meslek Yüksekokulundan birisi olduğunu belirtti. Meslek Yükesekokulu’nun 900’e yaklaşan tüm Meslek Yüksekokulları içerisinde Türkiye’nin en iyisi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Yılmaz, “Yüksekokulumuzda Güz, Bahar ve Yaz dönemi olmak üzere bir akademik yılda üç dönem eğitim veriyoruz. Bundan dolayı öğrencilerimiz diğer Meslek Yüksekokullarına göre daha fazla eğitim alıyorlar. İki yıl süresince alınan altı dönem eğitimin iki dönemini pratik eğitim alması için iş yeri eğitimine gönderiyoruz. Böylece öğrencilerimiz sanayinin doğal iklimini teneffüs etmiş ve mezuniyet sonrası çalışacağı ortamı görmüş olmaktadır. İşveren ise öğrencimizin çalışma alışkanlığını ve iş karakterini görme imkânı bulduğu için mezuniyet sonrası istihdamda önemli başarı elde etmekteyiz. Yüksekokulumuzu yaptırarak Üniversitemize devreden Topçuoğlu ailesinin aktif desteğini almaya devam ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesi tarafından her yıl tüm programlarımıza yerleşen ilk 10 öğrenciye 250 TL karşılıksız burs verilmektedir. Diğer yandan yine Organize Sanayide bulunan firmalarımız öğrencilerimize tam destek vermektedir. Özellikle halı, tekstil, gıda, makine, lojistik, ayakkabı ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın insan kaynakları birimleri ile çok yakın çalışıyoruz. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası iş bulmada sıkıntı çekmiyorlar” ifadelerini kullandı.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nda bulunan derslik, laboratuvar ve atölyeleri gezen İTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve beraberindekiler atölyeler ile üretim yapılan ürünlere hayran kaldıklarını belirtti.

Toplantı sonrasında günün anısına GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve İSTE Rektörü Dereli arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.