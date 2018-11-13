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İslahiye Ak parti İlçe Başkanlığı'nda devir teslim

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Belediye Başkan Adaylığı nedeniyle Ak Parti İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden İbrahim Erdoğan, görevi Mehmet Aslan’a devretti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Belediye Başkan Adaylığı nedeniyle Ak Parti İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden İbrahim Erdoğan, görevi Mehmet Aslan'a devretti.


Yaklaşık 3 dönemdir İslahiye Ak parti İlçe Başkanlığını yürüten İbrahim Erdoğan, İslahiye Belediye Başkan Aday adayı olarak, görevinden istifa etti. Boşalan İlçe Başkanlığı görevine ise İlçe Teşkilatı Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu yöneticilerden Mehmet Aslan atandı.


İlçe Başkanlığı makamında düzenlenen program ile Erdoğan, görevi Mehmet Aslan'a devretti.

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