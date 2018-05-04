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04 Mayıs 2018 12:19

İslahiye Anadolu Lisesi Kariyer günleri

İslahiye Anadolu lisesi tarafından Kariyer günü etkinliği düzenledi.

İslahiye Anadolu Lisesi Kariyer günleri

04 Mayıs 2018 12:19

İslahiye Anadolu Lisesi Konferans salonunda düzenlenen etkiliğe, İhlas Haber Ajansı İslahiye Muhabiri Bekir Şentürk ve İslahiye Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Zeynel Abidin Gavurdağlı katıldı.


İslahiye Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Aybüke Kılıç Erdem, kariyer günlerinin 2 yıldır düzenlendiğini ve bu program sayesinde öğrencilerin meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarının hedeflendiği belirtildi.


İslahiye Anadolu lisesi Müdürü Galip Yiğitoğlu tarafından programa davet edilen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Bekir Şentürk, 10. sınıf öğrencileriyle buluştu. Şentürk öğrencilerle yaptığı söyleşide, gazetecilik mesleğinin iyi ve zor yönlerini anlattı. 10. sınıf öğrencileri Şentürk ve Gavurdağlı’ya gazetecilik mesleği ile ilgili çeşitli sorular yönettiler.




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