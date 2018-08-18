İslahiye de asvaltlan yollarda yol çizgi çalışması yapıldı

Gaziantep Büyük şehir Beleidyesi Ulaşım Dairesi Başkalığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İslahiye ilçesinde asfaltı tamamlanan yollarda çizgi çalışması yürütüyor. cadde ve sokaklarda araç trafiğe parklanma ve yaya nedeniyle güçlükle yürütülen çizgi çalışmalarının ardından ise bazı caddelerin tek yönlü olarak trafiğe kapatılması bekleniyor. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi’nin tek şerit olacağı ve kuralara uymayanlara ceza uygulanacağı belirtildi.

Yol çizgi çalışmalarından memnun olan vatandaşlar, bu hizmet ile hem şehrin güzelleştiği hem de trafik kurallarının uygulanmasının daha da kolaylaştığını ifade etti.