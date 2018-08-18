Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 13:16

İslahiye de asvaltlan yollarda yol çizgi çalışması yapıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde asfaltın ardından yol çizgi çalışması yapılıyor.

İslahiye de asvaltlan yollarda yol çizgi çalışması yapıldı

18 Ağustos 2018 13:16


Gaziantep Büyük şehir Beleidyesi Ulaşım Dairesi Başkalığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İslahiye ilçesinde asfaltı tamamlanan yollarda çizgi çalışması yürütüyor. cadde ve sokaklarda araç trafiğe parklanma ve yaya nedeniyle güçlükle yürütülen çizgi çalışmalarının ardından ise bazı caddelerin tek yönlü olarak trafiğe kapatılması bekleniyor. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi’nin tek şerit olacağı ve kuralara uymayanlara ceza uygulanacağı belirtildi.


Yol çizgi çalışmalarından memnun olan vatandaşlar, bu hizmet ile hem şehrin güzelleştiği hem de trafik kurallarının uygulanmasının daha da kolaylaştığını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç