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05 Ağustos 2018 12:03

İslahiye ‘de Motosiklet Uygulaması

İslahiye Emniyet Müdürülüğü Trafik şube tarafından ilçe genelinde 5 ayrı noktada motosiklet uygulaması yaptı.

İslahiye ‘de Motosiklet Uygulaması

05 Ağustos 2018 12:03


İslahiye Emniyet Müdürlüğü trafik şube tarafında ilçe genelinde 5 ayrı nokta motosiklet uygulaması yaptı. Motosiklet sürücülerin aşırı hız, yüksek sesli egzozların kullanımı,çalıntı motosiklet, aranan hacizli motosikletleri yakalama ve tescilsiz motosikletlere ile trafik kurallarına uymayan kask kullanmayan sürücülere yönelik uygulama yaparken, bazı motosiklet sürücüleri yapılan uygulamada ötürü memnun olduklarını dile getirdi. Uygulamada 103 motosiklet denetlenirken, kurallara uymayan ve evrakları olmayan 7 motosiklet çekildi.


İslahiye deposu sorumlusu Ali ve Kenan Uludağ kardeşler, İslahiye yedi emin deposunda yaklaşık Bine yakın motosikletin olduğunu, bu sayın 20 yıldır depoda yatan motosikletler olduğunu dile getirdi. Uludağ kardeşler, "Yedi emin deposunda motosiklet koyacağımız alan kalmadı. Emniyetin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. motosiklet sahipleri yedi emine uğramıyor ve motosikletin fiyatında çok depoda bekleme ücretin birikiyor. Bu ücretleri kimden tahsil edeceğiz bilmiyoruz. Depoda bir günlük motosiklet ücreti 5 TL" diye konuştular.




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