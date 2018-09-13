İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım veda etti

İslahiye ilçesinde 3 yıldır görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kırşehir Vali Yardımcılığı görevine atanana Kaymakam Ramazan Yıldırım, yazlık Öğretmenevi'nde veda toplantı yaptı.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, Belediye Başkanı Kemal Vural, eski AK Parti Milletvekili Mahmut Durdu, resmi kurumların daire amirleri, kapatılan çadır kentte görev yapan Suriyeli öğretmenler ve bazı siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Yıldırım, geçen 3 yılı değerlendirdi. Çok hareketli yılların geçtiğini belirten Yıldırım, "Çadır kentte yaşayan 33 bin Suriyeli muhacir, Amanoslar'daki terör tehdidi, Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 4-5 seçimi eklediğimizde çok hareketli yıllardı. Birlik beraberlik içinde bunları birlikte aştık” dedi.

İlçedeki yatırımlara da değinen Kaymakam Yıldırım, bundan sonra kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların devam etmesi talebinde bulunarak, herkesten helallik istedi.

Veda toplantısına katılan Suriyeli öğretmenlerden Derviş Derviş, Kaymakam Yıldırım'ın Suriyeli muhacirlerin daima yanında olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sıcaklığını hissettirdiğini ifade ederek teşekkür etti, yeni görev yerinde başarı diledi.

Toplantı sonunda Yıldırım'a hizmetlerinden dolayı İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Durmaz tarafından plaket, Öğretmenevi Müdürü Ahmet Kurt tarafından da çiçek verildi.