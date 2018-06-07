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07 Haziran 2018 13:33

İslahiye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden teknik gezi

Gaziantep Üniveristesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2.

İslahiye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden teknik gezi

07 Haziran 2018 13:33

Sınıf öğrencilerinin katılımıyla büyükbaş hayvan çiftliğine teknik gezi düzenlendi.


Nurdağı Bizim Süt ve Süt Ürünleri Hayvan Çiftliğine, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri Öğretim üyesi Prof.Dr.M.Ali Bal ile Öğr.Gör. İzzettin Güler’in gözetiminde düzenlenen teknik gezide öğrenciler çalışmalarıyla ilgili alanları görme fırsatı buldu. Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Ali Bal tarafından hayvan çiftliğinde öğrencilere hayvancılık ile ilgili genel uygulamalar, tedavi yöntemleri ile ilgili uygulamalı genel bilgi verildi.


Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi H.Ahmet Deveci yapılan teknik gezinin öğrenciler açısından çok yararlı olduğunu, mezun olacak öğrencilere sahada nasıl çalışacaklarının ayrıntılı ve uygulamalı olarak gösterildiğini belirtti.




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