İslahiye MYO Organik Tarım öğrencileri serada domates yetiştiriyor

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Negar Ebrahım Pour Mokhtar ve Yrd. Doç. Dr Gökhan Nur sorumluluğunda koordine edilen proje ile öğrencilerin sahaya hazırlanmaları, bölgede seracılığın geliştirilmesi, bölge çiftçisine örnek ve destek olma amacıyla yürütülen proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Yüksekokul, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Organik Tarım Programı öğrencilerinin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması ve uygulama alanı olarak kullanılan seraya 5 bin 500 adet domates fidesi dikildi.

Projenin öğrencilerin ve bölge çiftçileri için yararlı bir proje olacağını belirten Yrd. Doç. Dr. Negar Ebrahım Pour Mokhtarı, seracılığın bölge çiftçisi tarafından yaygınlaştırılması amaçlandığını belirterek, ekimi yapılan 5 bin 500 adet domates fidesi dikiminin yapıldığını söyledi.