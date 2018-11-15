İslahiye MYO'dan köy okullarına kitap desteği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu tarafından İslahiye'de bulunan ilkokullara kitap desteğinde bulunuldu.

Toplanılan kitaplar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında dağıtılmaya başlandı. İslahiye Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personelince düzenlenen kampanya ile toplanan kitaplar özellikle ilçe merkezine uzak olan Yolbaşı Şehitler İlkokulu öğrencileri ile Boğaziçi İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı.

Yüksekokul personeli ve öğrencileri kendi imkanlarıyla aldıkları ve topladıkları masal, hikaye ve başvuru kitaplarından oluşan çok sayıda kitabı okul kütüphanesine bağışlarken aynı zamanda minik yüreklerin takdirini de aldı. İslahiye Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yıldırım Bayazıt, Yüksekokul Sekreteri Bilal Erdoğan ile Bilgisayar İşletmeni Ergün Saraç koordinesiyle gerçekleşen sosyal bilinci artırma ve köylerde öğrenim gören öğrencilere katkı sağlama amacıyla yapılan etkinlik şehirden uzak, köy okullarında öğrenim gören öğrencilere katkı sağladı.

Kütüphanelerine kitap bağışında bulunan öğrencilere teşekkür eden Yolbaşı İlkokolu Müdürü Fatih Menteş, İslahiye Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilere bağışlanan kitapların öğrenciler için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Yüksekokul öğrencileri ve personeli güzel bir örnek sergileyerek öğrencilere bu imkanı sundukları için teşekkür etti.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deveci de, personel ve öğrencilerinin özverili gayretleriyle toplanılan kitapların köylerdeki minik öğrencilere ve toplumsal bilince katkı sağladığını belirterek, emeği geçen personel ve öğrencilere teşekkür etti.