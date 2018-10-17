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İslahiye önce sarardı sonra karardı

Toz bulutu nedeniyle sarıya bürünen İslahiye’de beklenen yağmur öncesi hava karardı.

Toz bulutu nedeniyle sarıya bürünen İslahiye'de beklenen yağmur öncesi hava karardı. Yağan yağmurun ardından insanlar rahat bir nefes aldı.


Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan toz bulutu kenti sarıya boyadı. İlerleyen saatlerde beklenen yağmur öncesi kente kara bulutlar çöktü. Aniden kararan hava nedeniyle sürücüler araç farlarını yakarak ilerledi. Gündüz vakti akşamı yaşayan ilçe halkı, yağan yağmurun ardından rahat bir nefes alabildi.


Sabah sarı bir havada uyandıklarını anlatan vatandaşlar, "Çok ilginç bir hava. Bugün sabah uyandık, bir kaç saatte tekrar akşam oldu zannettik. Akşam olmuş hissi veriyor, içimizi karartıyor. Kaç gündür, toz yuttuk. Şimdi de içimiz karardı" dedi.


Müslüm Gürses isimli bir vatandaş ise şarkı söyleyerek, duygularını anlattı.


Kentteki toz bulutu ve kara bulutlar, yağmurun ardından dağıldı. İlginç hava değişimi nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar ise günlerdir süren toz yağışının ardından yağmurun sevincini yaşadı.

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