İslahiye Ticaret Odası Türk Halk Müziği Korosu Konser Verdi.

İslahiye Ticaret Odası Türk Halk Müziği Korosu Bahar Konseri verdi.

Yaklaşık Altı ay önce İslahiye Ticaret Odası bünyesinde kurulan ve hiç bir maddi beklenti içerinde olmayan koronun saz ve söz sanatçıları Ev hanımı,Öğrenci,Öğretmen,Esnaf ve Emeklilerden oluşan korun bahar konseri büyük ilgi görürdü.İslahiye Belediyesi Konferans salonunda hazırlana konser programına İslahiye Ticaret odası Başkanı Selahattin Türkmen ,saz ve söz sanatçıların yakınların yanı sıra vatandaşlar katılırken, protokol sandalyeleri çocuklar tarafından kullanıldı.Konser sonrası bir konuşma yapan İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, "Bu müzik sevdalısı arkadaşlarımızın verdikleri bu konseri gönülden destekliyor ve tebrik ediyorum. Çünkü aylarca çalışıp çabalayıp islahiyeli vatandaşlara güzel bir konser vermek için gece gündüz bugünlere geldiler. Hiç bir maddi beklentileri olmadı. Tamamen gönüllülük esası içerisinde ayrıca talep geldiği halde ilçe dışında turneler olabilir" dedi.

Koro üyesi Emekli öğretmen Halil Öner ise, "Koronun varlığını medyada duydum ve üye oldum islahiye nin böyle konserlere ihtiyacı var bu organizasyonu yapanlara ve emekleri geçenlere çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İslahiye eski ticaret odası meclis başkanı 85 yaşındaki Şakir Gültekin ise, "Yıllar evvel islahiye kimler geldi kimler geçti. Neşet Ertaş, İbrahim Tatlıses, Şükran Ay gibi değerli sanatçılar göz başında konserler verirlerdi. Şimdilerde bu konserler yok islahiye müziğe aç bir ilçe" diye konuştu.

Ticaret odası Başkanı Selahattin Türkmen Konseri veren saz ve söz sanatçılarına çiçek taktim etti.