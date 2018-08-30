İslahiye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İslahiye ‘de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Demokrasi meydanında gerçekleştirildi. Programda İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, 106. Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kutlama programı Kaymakamlık binasında devam etti.

Kaymakam Ramazan Yıldırım, makamında 106 Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi ve Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte askeri ve sivil erkanın bayram kutlamalarını kabul etti.