İslahiye’de Bayram Kömbe’sine yoğun ilgi

talepleri karşılamak için de fırıncılar çift vardiya çalışıyor.

Yıllardan beri süre gelen ’kömbe’ geleneği bu yılda da sofralardaki yerini alarak damakları tatlandırıyor. Sadece Ramazan ayında yapılan ve fırınlarda hazırlanarak satışa sunulan Bayram Kömbesine vatandaşlardan yoğun talep görüyor. talebi karşılamak için ilçede bulunan fırıncılar ise çift vardiya çalışıyor.

Kentte yaklaşık 20 yıldır fırıncılık yapan Hasan Pamuk, gelenekleri olan kömbenin yanında, haşhaşlı, fıstıklı, cevizli kömbe çeşitlerini de vatandaşlara sunduklarını belirterek, "Ürettikleri kömbenin en önemli özelliğinin uzun süre bozulmaması ve bayatlamamasıdır. İlçe genelinde bulunan tüm pide fırınlarında çift vardiya şeklinde çalıyoruz. Çok fazla yoğunluk var. Bizim kendi yaptığımız ve satışa sunduğumuzun dışında vatandaşlar Ramazanın son 10 gününde kömbe yapımına başladılar’’ dedi.

Ülkenin her yerinden sipariş aldıklarını belirten Fırıncı Hasan Pamuk, ’’Bayram kömbesini kendimiz hazırlayıp satışa sunuyoruz. Aynı zamanda ülke genelinde aldığımız siparişleri kargo ile vatandaşlara ulaştırıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Gaziantep’ten İslahiye’ye Bayram kömbesi almaya gelen İsmet Yılmaz, ’’Gaziantep’te de yapıyorlar ancak böyle değil, bu kömbe daha güzeldir. Her yıl aralıksız gelir, eşe dosta kömbe alır giderim. Çok güzel bir gelenek süper bir tat’’ diye konuştu konuştu.

Kömbe fiyatları ise çeşidine göre 10 ila 20 lira arasında değişiyor.