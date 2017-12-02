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02 Aralık 2017 16:52

İslahiye’de bir bankanın taşınmasını izleyen vatandaşlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı

İslahiye’de kapanan bankanın çelik kasaları çıkartılırken, meraklı vatandaşlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

İslahiye’de bir bankanın taşınmasını izleyen vatandaşlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı

02 Aralık 2017 16:52


İslahiye de kapanan bir bankanın çelik kasaları vinçle çıkartılırken ilginç görüntüler yaşandı. İslahiye Cumhuriyet Mahallesi Garnizon caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir banka Gaziantep’e taşındı. Taşınan bankanın çelik kasaları vinç ile banka şubesinde çıkartılırken, vatandaşlar vinç çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Çalışma yapılan banka önünde geçmek isteyen vatandaşlara, görevliler müdahale ederek çalışma yapılan alanda uzaklaştırmaya çalışırken vatandaşların kasalara aldırış etmeden altından geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.




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