İslahiye de kapanan bir bankanın çelik kasaları vinçle çıkartılırken ilginç görüntüler yaşandı. İslahiye Cumhuriyet Mahallesi Garnizon caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir banka Gaziantep’e taşındı. Taşınan bankanın çelik kasaları vinç ile banka şubesinde çıkartılırken, vatandaşlar vinç çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Çalışma yapılan banka önünde geçmek isteyen vatandaşlara, görevliler müdahale ederek çalışma yapılan alanda uzaklaştırmaya çalışırken vatandaşların kasalara aldırış etmeden altından geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.