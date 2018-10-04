İslahiye'de bulunan yaralı kurt tedavi edilecek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarında silahla yaralandığı tahmin edilen bir kurt bulundu. 3 gündür hiçbir şey yemeyen yaralı hayvan tedavi edilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftliği bulunan Mehmet Öztürk, yol kenarında silahla vurulduğu tahmin edilen yaralı bir kurt buldu. Yaralı kurda yiyecek ve içecek vererek beslemeye çalışan Öztürk, tedavi ettirmek için veterinerlerle irtibata geçti. Hayvanın hiçbir şey yememesi üzerine Öztürk, hayvanseverlerler ve doğa koruma görevlileri ile irtibata geçerek yardım istedi.

Kurdu yaralı halde bulan Mehmet Öztürk, "İslahiye şehir merkezinden çiftliğe aracımla giderken yolun kenarında hareketsiz duran bir hayvanı fark ettim. Aracı durdurdum hemen aşağıya indim. Hayvanın sırtından yaralanmış olan bir kurt olduğunu gördüm. Yaralı hayvanı araca alarak, çiftliğime getirdim. Hayvanı üç gündür bahçemde besliyorum ama acıdan hiç bir şey yemiyor. Hayvana yardım etmek istedim, çiftliğime getirdim. Ama ne tedavi ettirebildim, ne de hayvan yemek yedi. Böyle aç susuz beklemesi beni vicdanen rahatsız etti. Büyük baş hayvanlarımı tedaviye gelen veteriner arkadaştan da yardım istedim. Onun da önerisi ile hayvanseverler ve ilgili kurum yetkililerine ulaşmaya çalıştık" dedi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

Hayvanı tedavi etmeye çalışan Yusuf Yıldızgil ise yaralı kurdun belden aşağısının tutmadığını belirterek, yarasının ateşli silahtan kaynaklandığını ifade etti. Yıldızgil, vahşi bir hayvan olması ve yeterli donanımın olmaması gibi nedenlerden dolayı hayvana müdahale edemediklerini ifade etti. Yaklaşık 3 gün süren çabanın ardından yaralı hayvan Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alındı. Hayvanı almaya gelen ekipler ise 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olduğunu hatırlatarak, hayvanı bulan çiftçi Mehmet Öztürk'e çabası nedeniyle teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvan hastanesine götürülen yaralı hayvanın tedavisine başlandı.