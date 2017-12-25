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25 Aralık 2017 13:37

İslahiye’de "Dijital Çağın Mesleği Mali Mühendislik” Konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) Mali Müşavir İsmail Tekbaş ile Ali İhsan Çelikbaş tarafından “Dijital Çağın Mesleği Mali Mühendislik” konferansı verildi.

İslahiye’de

25 Aralık 2017 13:37


GAÜN İslahiye İİBF Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Mali Müşavir Tekbaş, konuşmasında hızla değişim gösteren teknolojik, ekonomik ve düşünce alanındaki koşul ve ihtiyaçların, meslekleri değişen dünya düzenine uygun değişim yapmaya zorladığını ve meslek örgütlerini yeni yaklaşım modelleri aramaya yönelttiğine dikkat çekti. Muhasebe mesleği hakkında öğrencileri bilgilendiren Tekbaş, bilginin üretiminde en önemli unsurların başında Muhasebenin geldiğine vurgu yaptı.


"Yeni bir modellemeye ihtiyaç var"


Teknolojik gelişmeler ve değişen koşullar neticesinde muhasebe mesleği ve sistemlerinin de değiştiğini belirten Tekbaş, "Bugünlerde kağıt ve kalem ile manuel muhasebe yapanı bulmak gerçekten zor. Muhasebeciler, bilgi teknolojisinin muhasebe sektöründe yaptığı ilerlemeler nedeniyle yeni beceriler kazanmaya yöneliyorlar. Katiplikle başlayan muhasebe mesleği son on yılda teknolojik gelişimler neticesinde e-beyanname, e-defter, e-fatura, yeni nesil yazar kasa ve hazır beyan sistemi gibi kavramlar ile tanıştı. 21. yüzyılda muhasebe mesleğinin bugünkünden daha etkin bir konumda olması için, muhasebe mesleğinin dijitalleşme ve e-dönüşüm sürecinde yaşayacağı teknolojik değişim ve gelişmelere cevap verecek yeni bir modellemeye ihtiyacı var. Bu modelleme teknolojik gelişmeler ve değişimler ışığında muhasebe mesleğini; düşünce, eğitim, kültür ve teknoloji gibi alanlarda A’dan Z’ye yeniden inşa ederek geleceğe hazırlamalıdır. Bu noktada önerimiz, Mali Mühendisliktir" dedi.


Ali İhsan Çelikbaş ise yaptığı konuşmasında Mali Müşavirlik mesleğinin içinde bulunduğu durum hakkında bilgiler vererek tüm öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik alanda kendilerini geliştirmeleri, Mali Müşavirlik mesleğini yapmaları tavsiyesinde bulundu. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı konferans bitiminde konuşmacılara çeşitli hediyeler ve teşekkür belgesi verildi.




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