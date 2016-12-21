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21 Aralık 2016 17:25

İslahiye’de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

İslahiye’de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

21 Aralık 2016 17:25

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket eden, eylem ve faaliyette bulunan, aralarında HDP ve DBP İslahiye eski ve yeni ilçe yöneticilerinin de bulunduğu toplam 13 şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, HDP ve DBP İslahiye eski ve yeni ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu, PKK/KCK terör örgütünün alt oluşumlarından (KCK/TY) adına faaliyetlerde bulunan PKK/KCK terör örgütü mensuplarına malzeme aktarımı yaparak yardım/yataklık yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması olan (YDG-H) adına, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Kurumlarına ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamalarda bulunan, PKK/KCK terör örgütü lehine gösteriye dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet av tüfeği fişeği, PKK/KCK terör örgütünün basın yayın organlarına ait çok sayıda gazete, dergi gibi dokümanlar, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda elektronik malzeme elde edilerek el konulmuştur’’ denildi.



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