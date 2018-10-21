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İslahiye'de yağmur etkili oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış kenti felç etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış kenti felç etti.


Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış kenti olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve kapalı alanlara sığındı, yollar göle döndü. Yayalar, su birikintileri nedeniyle yolun karşısına geçemezken, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Yaklaşık 15 dakika sürün yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.



Bir evi su bastı


Şiddetli yağış nedeniyle bodrum katta bulunan evi su bastı. Eşyaları zarar gören Suriyeli aile, evin içerisindeki suyu ise süpürge ve kovalar yardımıyla suyu boşalttı. Vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

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