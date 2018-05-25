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25 Mayıs 2018 15:08

İslahiye’deki son kalaycı vefat etti

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki son bakır ve kalay ustası Mustafa Avcı hayatını kaybetti.

İslahiye’deki son kalaycı vefat etti

25 Mayıs 2018 15:08


İslahiye ilçesinde bakır ve kalay mesleğinin son temsilcisi olan Mustafa Avcı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 83 yaşında vefat eden Avcı’nın cenazesi İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camii’nde cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Avcı’nın cenazesi, İslahiye Mezarlığında dua ve gözyaşları ile defnedildi.



Son ustaydı


Bakır ve kalay ustalığını 12 yaşında öğrenmeye başlayan Mustafa Avcı, zamanla meslekteki tek kişi kalmıştı. Yaklaşık 5 yıldır da ilçede kendisinden başka bakır ya da kalay ustalığı yapan kalmamıştı.



Oğlu şehit oldu


Mustafa Avcı’nın polis olan oğlu Ferhat Avcı, 3 Mayıs 2013 tarihinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sığınmacıların bulunduğu taraftan açılan ateş sonucu şehit olmuştu. Büyük acı yaşayan Mustafa Avcı, oğlunun acısını unutmak için mesleğine geri döndü.



Evlat acısını unutmak için mesleğini yaptı


Hafta sonlarında bile evde durmak istemeyen acılı baba, baba yadigarı olan mesleğini yaparak, evlet acını unutmaya çalıştı. Yarım asrı aşkın süredir çalıştığı iş yerine ve mesleğine yaklaşık 15 yıl aradan sonra geri dönen Avcı, çalışarak hem oğlunun acısını hafifletti hem de unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirdi.




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