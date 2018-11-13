İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Gaziantep'te İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 98 . yılı ilçe merkezinden düzenlenen tören ile kutlandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan kutlama programına, Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, 106'ncı Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, AK parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan,Cumhuriyet Halk partisi İlçe Başkanı Mustafa Alıcı,Milliyetçi Harekat Partisi İlçe Başkanı Metin Şentürk, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı ise, İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı yaptı. Konuşmalar ve okunan şiirlerin ardından program 13 Kasım İlkokulu öğrencileri yaptığı gösteri ile devam etti. İlçede görev yapan müzik öğretmenlerin hazırladığı konser ve mehteran gösterisinin sonrasında ise ilçe protokolü kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.