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31 Mayıs 2018 12:38

İSO 500’deki Sanko şirketleri

SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.

İSO 500’deki Sanko şirketleri

31 Mayıs 2018 12:38

Ş., Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş., Süper Film Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türkiye’nin 500 Büyük Şirketi listesine girdi.


İSO’dan yapılan açıklamaya göre, şirketlerin 2017 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Sanko Tekstil İşletmeleri 76’ıncı, Çimko Çimento ve Beton 215’inci, Süper Film Ambalaj 251’inci, Sanko Enerji 471’inci sırada bulunuyor.


Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş., Süper Film Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2016 yılı verileri baz alınarak 2017 yılında açıklanan listede de yer almıştı.




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