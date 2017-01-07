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07 Ocak 2017 11:27

İstanbul’a inemeyen uçaklar Gaziantep’te kaldı

İstanbul’a inemeyen uçaklar Gaziantep’te kaldı

07 Ocak 2017 11:27

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul’a inemeyen uçaklar, Gaziantep’teki havalimanına iniş yaptı.
Maldivler, Hindistan, Vietnam ve Güney Afrika’dan hareket eden ve toplam bin yolcu taşıyan Türk Havayolları’na ait 4 adet A-33 tipi uçak, İstanbul’daki kar ve tipi nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inemeyince, Gaziantep Havalimanı’na yönlendirildi. Gaziantep Havalimanı’na indirilen yolcular, Gaziantep’teki otellere yerleştirildi.
Sıcak ülkelerden gelen yolcuların, İstanbul’daki hava koşulları nedeniyle çok şaşırdıkları belirtilirken, yolcuların gezdikleri Gaziantep’te ise mont gibi kışlık kıyafet alışverişi gibi ihtiyaçlarını da karşıladığı öğrenildi.
Öte yandan Gaziantep’te bekleyen uçakların İstanbul’daki hava koşullarının normale dönmesinin ardından uçakların Atatürk Havalimanı’na yönlendirileceği bildirildi.



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