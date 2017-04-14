İstanbul’daki Gaziantepliler açılışta buluştu

İstanbul Ataşehir’deki polikliniğin açılış töreni sanat, siyaset, iş ve bürokrasi dünyasının ünlülerden oluşan seçkin bir davetli topluluğunu bir araya getirdi. Davetliler açılışın ardından Rotadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini gezerek, Dr. Oya Öztan Peker’den verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Dr. Oya Öztan Peker, 6 katlı olan modern poliklinik binasında, implant uygulamaları, gülüş tasarımı, diş beyazlatma, çocuk dişhekimliği, ağız ve çene cerrahisi, estetik uygulamalar gibi diş hekimliğinin tüm branşlarında alanında uzman bir ekip tarafından hizmet verildiğini söyledi.

Çocuklara Özel Hizmet

Diş hekimliği alanındaki teknolojik donanımın akademik bilgi ile birleştiği Rotadent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çocuklar için özel bir bölüm ayrıldı. Polikliniğin bir katını tamamen çocuk hastalara ayırdıklarını ifade eden Dr. Oya Öztan Peker, “Çocuk hastaların ileride diş hekimi korkusu olmadan rahatlıkla muayenehanelere gidebilmeleri için oyun odaları, bekleme salonları dahil her şey çocuklara uygun olarak hazırlandı. Çocuklarda Tedavi yapmaktan önce Çürüksüz bir nesil yetişmesi için koruyucu tedaviyi ön planda tutmamız gerekir. Hedefimiz mutlu gülüşlere yenilerini eklemektir” diye konuştu.

Gaziantepliler buluştu

Mutlu gülüşlere yenilerini eklemeyi hedefleyenpolikliniğinin açılışına Gaziantep’ten de çok sayıda davetli katıldı. İstanbul’da yaşayan Gazianteplilerin de yoğun ilgi gösterdiği açılışta kurdeleyi Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve eşi Vildan Poyraz, gastronomi dünyasının ünlü ismi Tahir Tekin Öztan, İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Ali Uçar, Doç. Dr. Sertaç Peker ve Dr Oya Öztan Peker birlikte kesti. Davetliler modern ağız ve diş sağlığı polikliniğini gezdikten sonra bol bol sohbet etme imkanı da buldu.