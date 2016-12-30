İstanbul’dan yola çıkan zırhlı muharebe araçları Gaziantep’e ulaştı

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 129. gününde Gaziantep’e zırhlı muharebe araçlarının sevkıyatı devam ediyor. İstanbul’dan yola çıkan zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcılar Gaziantep’e ulaştı.

İstanbul 66. Mekanize Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait 37 adet zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), trenle Gaziantep’e getirildi. Gaziantep Garı’nda trenden indirilen ZMA ve ZPT’ler, askeri uzun ve geniş araçlara bindirilerek, Suriye sınırına gönderiliyor. Araçların zırhlı birliklerin ihtiyaca göre El Bab operasyonunda ya da sınır hattında kullanılacağı bildirildi.