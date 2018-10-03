İstanbul'un En Gözde Sanayi Projesi TRİOS 2023 Gaziantep'te tanıtılıyor

İstanbul Avrupa Yakası'nın kalbindeki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan, sanayi ve lojistiğin modern merkezi TRİOS 2023, 4-7 Ekim 2018 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Build-East Fuarı'nda Gaziantep ve civar illerden gelecek fuar ziyaretçisi sanayicilere ve yatırımcılara tanıtılacak.

İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen TRİOS 2023 projesi, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 4-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Build-East İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'nda, İstanbul'da üretim yapmak, lojistik amaçlı depo sahibi olmak ya da yatırım amaçlı bir işyeri satın almak isteyen işadamlarının beğenisine sunulacak. TURYAP'ın 1. Hall'deki standında tanıtılacak TRİOS 2023 için fuarın 2. Günü 5 Ekim 2018 Cuma günü saat 15:00'te fuar alanındaki Konferans Salonu'nda özel bir tanıtım semineri de gerçekleştirilecek.

TRİOS 2023'te İşyerleri Hemen Teslim, Bütçeye Uygun Ödeme Planı

Pulsar İnşaat'ın geliştirdiği bir proje olan TRİOS 2023'te A Blok'un iskanı alındı ve üretim, lojistik faaliyeti başladı. Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3. Havalimanı'na kolay bağlantısıyla dikkat çeken TRİOS 2023'te satın alınan, kiralanan işyerleri hemen teslim ediliyor.

5 yıldız konforunda inşa edilmiş olan, tırların çatıya kadar çıkabildiği, metrekarede 2 ton hareketli yük taşıma kapasitesi bulunan, kat yüksekliklerinin 7 ve 8 metre olduğu TRİOS 2023'te brüt alan birim satış fiyatları KDV hariç 4.060 TL ile 8.650 TL arasında değişiyor. Satış ve kiralama yönetimi TURYAP tarafından sürdürülen projede işyeri satın alacaklara, peşin ödemelerde cazip indirimler sunulurken, ara ödemeli, 24-36 ay taksitli, satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde değişik ödeme planı alternatifleri de sunuluyor. Projede, brüt 413 m2 tek bir bağımsız bölümden, yan yana bağımsız bölümlerin birleştirilmesiyle oluşturulacak brüt 5 bin m2'ye kadar büyütülebilecek işyerleri mevcut.

TRİOS 2023 Kara Gün Dostu; Geri Alım Garantisi

İstanbul'da bir işyeri, imalat yeri veya bir depo satın almak isteyen ancak günümüzün yüksek faiz, hareketli döviz kurları nedeniyle önünü göremediği için tereddüt yaşayan firmalara, TRİOS 2023 projesinde önemli bir kolaylık da sağlanıyor. Projeyi geliştiren Pulsar İnşaat, tüketicilere konut alımları için sağlanan “sözleşmeden dönme” benzeri bir hakkı, geliştirdiği TRİOS 2023 projesinde sanayicilere, lojistik firmalarına, yatırımcılara da tanıyor. TRİOS 2023'ten taksitli bir ödeme planıyla işyeri satın alan firmalara, ekonomik zorluklar nedeniyle ödemelerde sorun yaşama ihtimali çerçevesinde, 1 yıllık süre içinde satın almış olduğu işyerini iade etme ve işyerinde kaldığı süre için kira bedeli düşüldükten sonra yapmış olduğu ödemeleri iade alma hakkı veriliyor.

Türkiye'nin 2023 yılı ekonomi hedeflerinin gerekliliklerini karşılamayı amaçlayan, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nden ‘en iyi sanayi geliştirme projesi' ödülü sahibi TRİOS 2023 hakkında detaylı bilgi, 0212 671 18 78 numaralı telefondan veya www.trios2023.com web sitesinden alınabilir.