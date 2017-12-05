İtalyan piyanist piyona resitali ile barış mesajları verdi

Ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, 54. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ünlü İtalyan piyanist Gıulıa Vazzoler’i ağırladı.

GKV Özel Ortaokulu Müzik öğretmenleri koordinasyonunda gerçekleşen organizasyonda, İtalyan piyanist Gıulıa Vazzoler öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Dünya barışı için önemli mesajlar veren İtalyan Piyanist Gıulıa Vazzoler, “Namlular sussun, notalar konuşsun” dedi. Müziğin evrensel bir dil olduğunu ve insanların bu dilde buluştuğunu sözlerine ekleyen İtalyan piyanist, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın müzik alanındaki başarılarına da değinerek, müziğin insan yaşamındaki olmazsa olmazların başında yer aldığını ifade etti. Söyleşinin ardından yetenekli minik piyanistleri sahneye alan Vazzoler, öğrencilere piyano resitali sundu. İlgiyle takip edilen Vazzoler, söyleşi ve konserinin ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayarak müzik dünyasıyla ilgili birçok bilgi verdi

Ünlü piyanist daha sonra öğrencilere imza dağıttı.