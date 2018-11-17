İTÜ Pars Roket grubu öğrencileri SANKO Okulları'nda

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Fakültesi son sınıf öğrencileri ve Pars Roket Grubu ekip lideri Ömer Uçar, “Uluslararası yarışmalarda şampiyonluklar elde eden SANKO Okulları'nın, sahip olduğu fiziki koşulları ve sağlanan olanakları görünce, bu alanda da başarılı olacaklarına inancım arttı” dedi.

İTÜ Uzay Mühendisliği Fakültesiöğrencisi ve Pars Roket Grubu Üyesi Berkay Budak ile SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda lise öğrencileri ile buluşan Uçar, yaptığı sunumda 2012 yılından beri bu alanda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Roket Yarışmasında danışmanlık ve hakemlik yaptıklarını belirten Uçar, Sonda Roketleri, Hibrit Roket Motorları ve roket yarışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

SANKO Holding'e teşekkür

SANKO Holding'in 5 yıldan bu yana çalışmalarına destek olduğunu kaydeden Uçar, “Bu destekle Türkiye'nin ilk hibrit roket motorunu geliştirdik. 2015 yılında çalışmalarına başladığımız ve yıllar içinde geliştirip testlerini yaptığımız motoru, 2018 yılında son haline getirdik” şeklinde konuştu.

Geliştirdikleri motoru “Anadolu 2” adını verdikleri rokete monte ettiklerini ve bu yıl mayıs ayında Tuz Gölü'nde ilk test uçuşunu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uçar, “Bu uçuş Türkiye'de gerçekleştirilen ilk hibrit motorlu roket uçuşu oldu. Sonrasında ise ABD'de düzenlenen Üniversiteler arası Roket Mühendisliği Yarışmasında, Anadolu 2 Roketimiz ilk beş arasına girdi” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'e kendilerine yıllardır en büyük desteği kesintisiz sağlayan SANKO Holding'e teşekkür için geldiklerinin altını çizen Uçar, “Hibrit Motorlu Roketimizi geliştirmemiz ve uçurmamızdaki en büyük destekçimiz SANKO Holding'tir. Bu destekler sayesinde İTÜ bünyesinde onlarca mühendis adayı öğrenci, roket mühendisliği alanında kendini geliştirme imkânı buldu. Bu destekler asılında Türkiye'nin Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında Uluslararası arenada başarıyla temsil edilmesini sağladı. İTÜ Pars Roket Grubu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu'na ve SANKO Holding'e teşekkür ederiz. Bugün Adil Sani Konukoğlu Bey'i ziyaret ettik, teşekkür plaketimizi ve ABD'de fırlattığımız roketin rampadan yükseldiği anı yansıtan fotoğrafı takdim ettik. Ziyaretimiz sırasında SANKO Okulları'nın özellikle robotik alanda uluslararası yarışmalardaki başarılarını bildiğimizi belirtince, sizlere sunum yapmamızı önerdiler. Buraya geldik, okulunuzu gezdik. SANKO Okulları'nın, sahip olduğu fiziki koşulları ve sağlanan olanakları görünce, bu alanda da başarılı olacağınıza inancım arttı” diye konuştu.

Türkiye'de ve ABD'de düzenlenen roket yarışmaları ve katılım koşulları hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtlayan Uçar'a teşekkür eden SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, sunumdan etkilendiklerini ve gururlandıklarına dikkat çekerek,bu alanda çalışma yapmayı gündeme alacaklarına vurgu yaptı.