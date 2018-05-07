IV. kültür ve sanat günleri

Kültür ve Sanat Günleri”nde, SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri tarafından İngilizce müzikal “Cinderella” sahnelendi.

XVII. Yüzyıl Fransız yazının önde gelen düşünür ve ozanlarından olan Charles Perrault tarafından yazılan ve iyilik temasının işlendiği müzikalin müzikleri, Müzik Öğretmeni Ozan Tekin, yönetmenliği, İngilizce Öğretmenleri Ferhan Kırlangıç ve Ebru Köseoğlu, ışık ve ses uygulamaları ise Rumeysa Özkarslı, Yasemin Ongun ve Ömer Kuyucu tarafından yapıldı. Lise öğrencilerinden Doğa Akçadağ, Ecem Güney, Beyza Yıldırım, Betül İrem Savman, Sinem Pelin Kahriman, Ilgın Cansız, Öykü Öğütmen, Altuğ Başkonuş, Ceyhun Emre Çolak, İzgi Kutsal, Kaan Karaoğlan, Baran Bay, Cansu Erdoğan ve Ayfer Berfin Çelik tarafından sahnelenen İngilizce müzikal izleyicilerden büyük beğeni aldı.