24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili erken seçimleri öncesi İyi Parti Gaziantep Milletvekili adayları Prof. Dr Ömer Arpacıoğlu, Mehmet Çelik ve parti il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis üyeleri tarafından karşılanan İyi Parti heyeti, partilerinin ekonomi projeleri hakkında açıklamalarda bulundular.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, İyi parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, 24 Haziran seçim sonuçlarının Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, Türkiye’nin işlem hacmi bakımından en büyük borsaları arasında yer alan GTB’nin kapılarının tüm siyasi parti temsilcilerine açık olduğunu belirterek, seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi.

İyi Parti Gaziantep milletvekili adayı Arpacıoğlu’da, Gaziantep’te faaliyet gösteren STK’ları ziyaret ederek, parti politikalarını ve projelerini anlatmak istediklerini ifade etti.

Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara ve Meclis Katip Üyesi Ahmet Karakan ile Genel Sekreter Özgür Bayram’da hazır bulundular.