İyiliği, kardeşliği, Ramazanı yaşa

"Ramazanı Yaşa" sloganı ile çalışmalarına hız veren dernek başta Türkiye olmak üzere 3 kıta 5 bölgede iftar sofraları, kumanya dağıtımları ve hayırsever halkımızın zekat ile fitre/fidye bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Mübarek Ramazan ayı boyunca 3 kıta ve 5 bölgede çalışmalarımız olacak. Başta Türkiye içinde bir çok bölgede yetim ve yardıma muhtaç insanların huzurlu bir ay geçirmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu Ramazan da bir rengimiz Afrika. Afrika ülkelerinde bir çok bölgede Müslüman kardeşlerimizin huzurlu bir ay geçirmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Yine Ramazan iklimi ve bereketi ile zulme maruz kalan Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin de yanında olacağız. Bu mübarek ayında mazlum Arakanlılara hayırseverlerin iyiliklerinizi ulaştıracağız. Filistin halkının uğradığı sömürgeye karşı Filistinli kardeşlerimize de iyilik taşıyacağız. Hem Kudüste Mescid-i Aksa’da ve ihtiyaç sahiplerine hem de Gazzede Ramazan çalışmalarının planlamalarını tamamladık. Diğer bir çalışma alanımız Suriye. Bu bölgede savaş mağdurlarına ve yardıma muhtaç insanlara Ramazan ayı boyunca destek ve iyiliklerinizi ulaştırıyoruz" dedi.

"Allah yolunda infak edelim"

Ramazanın manevi iklimi ve bu mübarek ayda muhtaç ve mazlum insanlara yardım yapılması çağrısında da bulunan Bulut, “Biz de Yedi Başak olarak Ramazanın manevi ikliminde, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa halkımızın destek ve yardımlarını ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında hazırlıklarımızı tamamladık ve hayırseverlerin derneğimize emanet edeceği iyilikleri ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ramazan ve yardımlaşma özelinde açıklamalarını sürdüren Yedi Başak Başkanı Bulut, “Oruç sadece aç ve susuz kalmak değil, duyguların, gözlerin ve dilin haramdan sakındırılması ve maneviyatın zirveye ulaşmasıdır. Kişi, insanlara faydalı işler yaptıkları zaman kendilerini huzurlu hissederler. Bu Ramazan vesilesi ile şükretmek, israf etmemek, paylaşmak, aç insanların halini anlamaya çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.