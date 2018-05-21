İyilikder’den 2 bin aileye gıda yardımı

İyilikder Gaziantep şubesi, Ramazan ayının gelmesiyle beraber yardımlarını arttırarak devam ediyor.

İyilikder Gaziantep şubesi, Uluslararası İslami Yardımlaşma Derneği (ULİSYAR) işbirliği ile 2 bin aileye ramazan paketi dağıttı.

20 Mayıs pazar günü İyilikder Mütercim Asım Yardım Merkezinde dağıtılan paketlerde ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi. Gıda paketlerinde 5 kg pirinç, 2 kg kırmızı mercimek, 2 kg bulgur, 2 litre ayçiçeği yağı, 2 kg makarna, 1 kg tel şehriye, 2 kg hazır sebzeli çorba, 1 kg domates , 2 kg şeker, 5 kg un bulunuyor. Yardım organizasyonu dolayısıyla bir açıklama yapan ULİSYAR Türkiye Sorumlusu İbrahim Al Yahyawi, ULSİYAR’ın tüm dünyada muhtaçlara yardımlarda bulunduğunu belirterek:“Bütün muhtaçlara nerede olurlarsa olsunlar yardımlarda bulunuyoruz. Gaziantep’te 2 bin aileye İyilikder ile birlikte yardım yapıyoruz. Ramazandan sonra da yardımlarımız devam edecek. Bu yardımların ulaştırılmasında emeği geçen özellikle İyilikder’in ekibine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep İyilikder Bölge Sorumlusu Talip Çelik de “Ramazan yardımlarımıza başladık. 2 bin aileye gıda yardım paketi dağıtıyoruz. Türk ve Suriyeli ayırt etmeksizin dağıtımlarımızı yapıyoruz. Ayın 24’ünden itibaren ramazan sonuna kadar 15 bin çocuk giydireceğiz. Yine aynı şekilde burada da yardımlarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.