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28 Temmuz 2018 10:28

Jandarma Yol Kapatamaya İzin Vermedi

Gaziantep’in Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı izinsiz ve kanunsuz yol kapatmaya geçit vermedi.

Jandarma Yol Kapatamaya İzin Vermedi

28 Temmuz 2018 10:28


Gaziantep-Nurdağı arasındaki D-400 Karayolunda sık sık meydana gelen ölümlü trafik kazalarını protesto etmek için Nurdağı Kırsal Sakçagözü mahallesinin saklı bahçe parkı önünde toplanan gruba jandarma izin vermedi.


Gaziantep-Nurdağı D-400 Karayolunun 30 kilometresinde toplanan vatandaşlar, yolun çift şeritli duble yol olmasını istediklerini belirtmek için yolu trafiğe kapatmak istedi. Yaklaşık 50 kişilik gruba uyarı yapan Jandarma ekipleri, kalabalığa izinsiz toplanmayın uyarısında bulundu.


Olayı duyarak Sakçagözüne gelen Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, toplanan grupla ve Nurdağı Jandarma Komutanı ile görüşerek, yol konusunda daha önce yetkilere yol konusunu ilettiklerini ifade etti. Yolun en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Yıldırır, guruptan dağılmalarını istedi. Nurdağı İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi ve Belediye Başkanı Yıldırır, Gurupla konuşarak dağılmaları konusunda ikna etti. Gurup olaysız bir şekilde dağıldı.




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