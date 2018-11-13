Jandarmadan ilginç emniyet kemeri uyarısı

Gaziantep'te Nizip İlçe jandarma komutanlığı tarafından Nizip ve Karkamış'ta kurulan similasyon araç ile emniyet kemeri kullanmamanın ve aşırı hızın yol açacağı sonuçlar anlatıldı. Anlatılanları dikkatle dinleyen öğrenciler, uygulamalı eğitimde kimi zaman eğlenceli anlar yaşadı kimi zaman ise büyük korku yaşadı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ‘Emniyet kemerinin önemi ve hızlı araç kullanımı' konulu seminer verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından emniyet kemeri takmanın önemi ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulundu. Slayt gösterimin ardından ise öğrenciler okul bahçesine çıkartıldı. Burada kurulan similasyon araçta kaza anı ve sonrasında yaşanılacaklar, öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi. Similasyon araca binen öğrenciler aşırı hızın yol açacağı sonuçları, emniyet kemeri kullanmanın önemini yakından görme fırsatı yakaladı. Similasyon araçta emniyet kemeri takarak kaza anı yaşayan öğrenciler takla atan araç içerisinde emniyet kemerinin faydasını yaşayarak öğrendi.

Eğlenceli anlar yaşadılar

Öğrenciler, sırayla similasyon araca binen arkadaşlarının, araçtaki komik halleri nedeniyle eğlenceli anlar yaşadı. Kahkahalar atarak gülen öğrenciler, kendileri araca bindiklerinde ise büyük korku ve panik yaşadı.

Öğrencilerden kemer sözü

Programın keyifli geçtiğini söyleyen öğrenciler, araçta ise büyük korku yaşadıklarını belirtti. Konuşmaya bile zorlandıklarını anlatan öğrenciler, "Emniyet kemerinin hayat kurtardığını duyuyorduk. Ama şimdi öğrenmiş olduk. Ne kadar önemli olduğunu yakından gördük. Artık kemer takmadan seyahat etmeyiz. Annemizi, babamızı da emniyet kemeri takmadan seyahat etmemeleleri konusunda her fırsatta uyaracağız" diye konuştu.

Öte yandan jandarmalar ise programın trafik güvenliği eylem planı kapsamında düzenlendiğini belirterek, trafik kazalarına karşı vatandaşlara seyahat esnasında arka koltuk dahil emniyet kemeri kullanımı ve trafik kazalarına karşı bilinçlendirmenin amaçlandığını belirtti.