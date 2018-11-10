Jandarmadan similasyonlu emniyet kemeri uyarısı

Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince Nizip Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine "Emniyet kemerinin önemi ve hızlı araç kullanımı" konulu seminer verilerek, simülasyon uygulaması yapıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde lise öğrencilerine yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı Kd. Başçavuş Ahmet Dal ve trafik ekipleri özellikle emniyet kemeri takmanın önemi konusunda uyarılarda bulunularak, sürücülere de bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Trafik güvenliği eylem planı kapsamında trafik kazalarına karşı vatandaşlara seyahat esnasında arka koltuk dahil emniyet kemeri kullanımı ve trafik kazalarına karşı bilinçlendirmek amacıyla broşürler hazırlayan Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, lise öğrencilerine Emniyet kemerinin önemi ve hızlı araç kullanımı konularında seminer vererek, simülasyon uygulaması yaptı.

Nizip'teki Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan programa öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.