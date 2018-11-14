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Jandarmadan sınırda similasyonlu seminer

Gaziantep’in Karkamış İlçesinde Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince "Emniyet kemerinin önemi ve hızlı araç kullanımı" konulu seminer verilerek, simülasyon uygulaması yapıldı.

Gaziantep'in Karkamış İlçesinde Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince "Emniyet kemerinin önemi ve hızlı araç kullanımı" konulu seminer verilerek, simülasyon uygulaması yapıldı.


Öğrencilere emniyet kemerinin önemini uygulamalı anlatan ekipler, bu defa similasyon aracını Nizip'ten yaklaşık 20 kilometre Karkamış'a taşıyaran, vatandaşlara kaza anını yaşattı. Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri özellikle emniyet kemeri takmanın önemi konusunda uyarılarda bulunularak, sürücülere de bilgilendirme broşürleri dağıttı. Trafik güvenliği eylem planı kapsamında trafik kazalarına karşı vatandaşlara seyahat esnasında arka koltuk dahil emniyet kemeri kullanımı ve trafik kazalarına karşı bilinçlendirmek amacıyla broşürler hazırlayan Nizip ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırına giderek Karakamış İlçesinde emniyet kemerinin önemi ve hızlı araç kullanımı konularında seminer vererek, simülasyon uygulaması yaptı.

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