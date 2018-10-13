Jandarma'nın dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te devriye görevi sırasında dur ihtarına uymayarak kovalanan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Beştepe Mahallesi'nde, Şahinbey İlçe Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan edec İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle kısa sürede yakalandı. Kovalamaca sonucu yakalanan araçta ekipler, 180 gram metamfatamin maddesi, 30 gram esrar, 10 gram kokain, çok sayıda extacy hap, uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir miktar para ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan şüpheliler M.K, A.A, ve M.K gözaltına alınırken, şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.