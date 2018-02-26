Japonya’nın Ankara büyükelçisinden, Şahin’e ziyaret

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’yı makamında ağırlayan Fatma Şahin, Japon ve Türk halkının tarih boyunca iki dost ve kardeş halk olduğunu söyleyerek, “Japon ve Türk halkı, en zor zamanda bir araya gelerek Dünya’nın daha yaşanabilir daha adaletli bir dünya olması için çok sağlam duran iki halktır. Güçlü bir şekilde sesimizi Dünya’ya duyurmamız gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanlığına geldiğim zaman Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JAİKA) bizlere, Türkiye’nin gelişmişliğinden dolayı Türkiye’den çıkarak Afrika ülkelerine destek vereceklerini söylediler. Bölgede yaşanan göç yüzünden 500 bin Suriyeli ile artan altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan projelerimize Jaika’nın vereceği destekle elimizi güçlendireceğini anlattık. Bu manada ülkem ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Hibe programlarından yeteri kadar destek alabilmeniz için önce kurumsal kapasitenize paralel olarak projeler üretme gücünüzün olması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, güçlü kurumsal yapısıyla altyapı çalışmalarında hibe desteği aldı. Dış Kaynaklardan Sorumlu Daire Başkanlığı, 200 milyon lira hibe desteği almayı başardı. Yaşanan zorlukta ciddi bir devlet desteğinin yanı sıra dış kaynaklardan güçlü hibe desteği alarak halkımızın yaşam kalitesini aşağıya çekmeden ciddi bir yatırım hamlesine dönüştürdük. Bu bakımdan örnek bir belediyeyiz” dedi.

Zeytin dalı operasyonu hakkında da konuşan Şahin, "Fırat Kalkanı Operasyonuyla Cerabluslular Cerablus’a, El-Bablılar El-Bab’a döndüler. O toprağın gerçek sahiplerinin geri dönmesini amaçlayan Zeytin Dalı Operasyonu devam ediyor. Bu harekat bittiğinde 350 bin kişi Afrin’e toprağına kavuşacak. Toplamda 1 milyon kişinin vatanına geri döneceğini düşünüyoruz. Bir taraftan aldığımız desteklerle büyük yatırımlar yaparken bir taraftan da komşularımızın kendi toprağına dönmesi noktasında onları destekliyoruz. Güvenli bölge, huzur koridoru oluşunca iki yönlü çözümü yakından takip edeceğiz, sonuçlandıracağız. Birlikte yaşamak felsefesiyle ‘Gaziantep Göç Yönetimi Modeli’ni geliştirdik. Göçmenlerin sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak için mücadele ettik. Bir Gaziantep modeli oluşturduysak Japonya’nın, Japon halkının ve Japon hükumetinin gerçek dostluğu sayesindedir. En büyük paydaşımız, en büyük ortağımız, en büyük destekçimiz oldunuz” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükelçisi Miyajima ise, “Fatma Şahin’in söylediklerini ivedilikle Tokyo ile paylaşacağım. Girişiminizle 500 bin Suriyeli mültecinin sıcak bir ortamda kaldığını gördük. Sizin yükünüzü azaltmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Mültecilerin şehirde kalması uzuyor. Suriyelilerle Gaziantepli yerel halkın birlikte yaşama pratiği karşımıza çıkıyor. Sizler bu noktada dikkatli ve girişimci bir şekilde konuya yaklaştınız. Bu iki halkın sorunsuz bir şekilde birlikte yaşadığını gözlemliyoruz. Ankara’da uluslararası yetkililer, Suriyeli mülteciler konusunda Gaziantep’in büyük bir başarıya imza attığını, tüm Dünya’ya mükemmel bir model olduğu kanaatindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahin, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’ya günün anısına fincan takımı hediye etti.