Jıca’dan gaski çalışmalarını yerinde inceledi

2016 yılı içerisinde GASKİ Genel Müdürlüğü, İller Bankası A. Ş ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında “Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında 275 milyon TL’lik kredi anlaşması imzalanmıştı.

GASKİ, bu kapsamda yapım maliyeti oldukça yüksek olan; Beylerbeyi-Beykent Bölgesi içme suyu kanalizasyon projesi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, İbrahimli-2 içme suyu kanalizasyon projesi, Kızılhisar-Serince içme suyu kanalizasyon projesi, Kilisyolu-Bozda bölgesi kanalizasyon projesi, kayıp-kaçakların azaltılmasına yönelik boru değişim projesi gibi birçok alanda çalışmalar yaptı.

Önceki gün Gaziantep’e gelen JICA Türkiye Temsilcisi Endo Mayumi başkanlığındaki Japon heyeti ile GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler bir araya geldi. Yatırımlar hakkında görüşmelerin yapıldığı bilgilendirme toplantısına Genel Müdür Yardımcısı Sait Torun, Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Kenan Gülşen ve şube müdürleri de iştirak etti.

Olumlu bir havada gerçekleştirilen toplantının ardından heyet Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de makamında ziyaret etti. JICA temsilcileri ziyaret sırasında çalışmaları yerinde incelemekten mutlu olduklarını ve devam eden çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdiler.