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24 Şubat 2018 17:45

JÖH babası ile birlikte Suriye sınırına gitti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki İrem Yıldırım, kahraman Mehmetçik için arkadaşlarıyla birlikte yazdığı mektupları, JÖH olan babası ile birlikte Suriye sınırına giderek Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere teslim etti.

JÖH babası ile birlikte Suriye sınırına gitti

24 Şubat 2018 17:45


Nurdağı Nurten Öztürk İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinden Nail Dayanç’ın önderliğinde milli bilinç oluşturmak için Afrin’deki kahramanlar için mektup yazdı. Tüm okulun destek verdiği çalışmada 3/A sınıfındaki İrem Yıldırım, mektupları askerlere kendisinin teslim etmek istediğini söyledi. Mektupları alan İrem Yıldırım, Jandarma Özel Harekat’ta görev yapan ve 10 günlük iznin ardından Suriye sınırına giden babası ile birlikte yola çıktı. Yıldırım, arkadaşlarının ve kendisinin yazdığı mektupları harekatta görev alan askerlere tek tek dağıttı.


Askeri kıyafetlerini giyen babasına sarılarak bir süreliğine vedalaşan İrem, beraber geldiği annesi Pınar ve küçük kardeşi ile birlikte evine döndü.




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