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Kablo kesen şahıslar bekçilere yakalandı

Gaziantep’te bir elektrik trafosunun üstündeki kabloları keserek çalmaya çalıştıkları ileri sürülen 2 şahıs, bekçilere yakalandı.

Gaziantep'te bir elektrik trafosunun üstündeki kabloları keserek çalmaya çalıştıkları ileri sürülen 2 şahıs, bekçilere yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Şehitkamil İlçesi Güvenlevler mahalllesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, 2 şahsın elektrik trafosu üzerinde bulunan kabloları kestiğini gördü. Bekçiler hırsızlık iddiası ile 2 şahsı gözaltına alınırken yanlarındaki suç aletlerine el koydu.


Şahıslar gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için İbrahimli Durmuş Aykaç Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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