Kablo kesen şahıslar bekçilere yakalandı

Gaziantep’te bir elektrik trafosunun üstündeki kabloları keserek çalmaya çalıştıkları ileri sürülen 2 şahıs, bekçilere yakalandı.
Gaziantep'te bir elektrik trafosunun üstündeki kabloları keserek çalmaya çalıştıkları ileri sürülen 2 şahıs, bekçilere yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Şehitkamil İlçesi Güvenlevler mahalllesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, 2 şahsın elektrik trafosu üzerinde bulunan kabloları kestiğini gördü. Bekçiler hırsızlık iddiası ile 2 şahsı gözaltına alınırken yanlarındaki suç aletlerine el koydu.
Şahıslar gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için İbrahimli Durmuş Aykaç Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim edildi.