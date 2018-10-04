Kaçak sigara sevkıyatına polis darbesi

Gaziantep'te polis ekipleri gümrük kaçağı sigara ihbarı üzerine harekete geçerek, düzenlediği operasyonda 4 bin 298 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Süleymanşah mahallesinde bir ikamette kaçak sigara satışı yapıldığı yönünde ihbar alması üzerine harekete geçti. İhbar edilen adrese gelin ekipler, bir araca kolilerin yüklendiğini görünce şahıslara hızlı bir şekilde yaklaşılarak koliler kontrol ederek içerisinde kaçak sigara bulunduğu belirledi. Kolilerin yüklendiği araçta ve ikamette yapılan aramalarda değişik markalarda toplam 4 bin 298 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak göz altına alının T.T. E.A., A.E.Y. ve M.A isimli 4 şüpheli şahıs haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.