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19 Eylül 2017 16:50

Kadın dernek başkanının kaçırılıp darp edildiği olayda yeni iddialar

Gaziantep’te yaşam koçluğu yapan Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Sevilay Kale Çete’nin kaçırılması olayında zanlılar tarafından yeni iddialar ortaya atıldı.

Kadın dernek başkanının kaçırılıp darp edildiği olayda yeni iddialar

19 Eylül 2017 16:50


Gaziantep’te dün meydana gelen olayda, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Sevilay Kale Çete’nin yaşam danışmanlığı yaptığı iş yerini basan A.K. ve yanında bulunan 3 kişi tarafından araca bindirilerek kaçırıldığı ileri sürülmüştü. Darp edildiği de iddia edilen Çete, bir süre sonra ise ticari taksi ile Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne gönderilmişti. Olayın ardından A.K. ve biri kadın 3 yakını gözaltına alınmıştı



Çete’nin avukatından kadına şiddet iddiası


Avukat Nesrin Tuncer, Çete’nin şiddet gören bir kadını zanlılar A.K. ve yanındaki şahısların elinden kurtarması nedeniyle kaçırılarak, şiddete maruz bırakıldığını söylemişti.



Zanlılardan Çete’ye ve ailesine tepki


Sorguları tamamlanan A.K. ve 2 yakını, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliye öncesi sağlık raporu için Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürülen A.K. ve yakınları, gasp iddialarını kabul etmedi. Gözaltındaki A.K. ve yakınları, Sevilay Kale Çete ve oğluna tepki gösterdi. Tehditler savuran zanlılar, Çete’nin çocuklarını kaçırdığını iddia ederek, "Benzin döker yakarım kendini teslim etsin yeğenlerimi benim. Kadın kolları başkanı çocuğumuzu kaçırdı. Oğlu namussuzluk edip, gelinimiz ile birlikte oldu. Namussuzluk olayı vardır. Bunları yazın. Çocuklarımızı teslim etsinler yoksa ikisini birden öldüreceğiz. Sevilay Çete, ele başları, baş düşmanımız. Hem gasp edip namusumuza el koydular hem malımıza hem canımıza" dedi.


Zanlılar sağlık raporunun ardından Gaziantep Adliyesine götürüldü.




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