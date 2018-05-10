Kadın kursiyerlerden profesyonel sergi

Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Gaziantep Yardım Vakfı hizmet binasında kurs gören kursiyerleri tarafından gerçekleştirilen sergi açılışına Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Halil Ateş, Tuncay Baral, Mehmet Ünal. Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Yardım Vakfı Başkanı Ömer Cıncıkçı, Başkan Yardımcısı Sıtkı Severoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Göçmen, Milli Eğitim yetkilileri, öğretmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Davetlilerden kursiyerlere tam not

Gaziantep Yardım Vakfı binasında Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin ürünlerinden oluşan serginin açılışının ardından, davetliler sergiyi gezerek, kursiyerlerden eserlerle ilgili bilgi aldı. Tamamı kadınlardan oluşan kursiyerlerin gerek resim ve ahşap gibi sanatsal faaliyetlerde, gerekse de giyim gibi alanlarda son derece profesyonel ürünler ortaya koyması davetlilerden büyük alkış topladı. Yıl sonu sergisinde, kurslara katılan Suriyeli kursiyerlerin de eserleri yer aldığı ifade edildi. Sergide yer alan birçok eser davetliler tarafından satın alınırken, serginin hafta sonuna kadar açık kalacağı bildirildi. Serginin tamamen el emeği göz nuru çalışmalardan oluştuğunu ifade eden Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Göçmen, “Gaziantep Yardım Vakfı hizmet binasında kurs gören kursiyerlerimizin hazırladığı ve bir çok alanda ortaya koydukları eserlerin yer aldığı sergimiz büyük ilgi görüyor. El sanatları, giyim, nakış ve resimlerden oluşan karma sergimizde yer alan bütün eserler kadın kursiyerlerimize aittir. Katılan, emeği geçen ve bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Gazianteplilerin ilgiyle gezmesi gereken bu sergimiz hafta sonuna kadar açık kalacaktır” dedi.

Gaziantep Yardım Vakfından eğitime destek

Gaziantep Yardım Vakfı olarak Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi’ne 8 derslik tahsis ettiklerini belirten Vakıf Başkanı Ömer Cıncıkçı, "Binamızda Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi tarafından 2 giyim, 2 el sanatları, resim, bilgisayar destekli muhasebe ve nakış kursu veriliyor. Ayrıca, kursiyerlerin çocukları için ana sınıfımız ve iki tane de proje kapsamında kursumuz var. Bütün bu kurslarda yaklaşık 250 kursiyerimiz çeşitli alanlarda kurs alıyor. Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünleri çok profesyonelce hazırlanmıştı. Kursta görev alan öğretmenlere ve kursiyerlerimize bu başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.